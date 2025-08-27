Атака беспилотника отражена в Белгороде

Фото: министерство обороны РФ

Белгород подвергся атаке украинского беспилотника. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате взрыва БПЛА было повреждено остекление в трех квартирах двух жилых домов. На месте уже работают оперативные службы. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Вечером 26 августа атаке БПЛА также подверглась Ростовская область. Средства ПВО уничтожили десять вражеских дронов над территорией региона. В Ростове-на-Дону произошли взрыв и пожар на крыше одного из жилых домов при падении беспилотника.

В ночь на 26 августа силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника над несколькими российскими регионами. Больше всего воздушных целей удалось сбить над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями.