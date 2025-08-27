Возгорание на крыше дома в Ростове-на-Дону локализовано

Фото: телеграм-канал Baza

Пожар площадью 250 "квадратов", вспыхнувший на крыше жилого дома в Ростове-на-Дону после атаки беспилотника, локализован. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Из дома эвакуировали 15 жильцов. Им предложили переночевать в пункте временного размещения на базе одной из местных школ.

"Главное, что никто из людей не пострадал. Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь", – добавил Слюсарь.

В региональной прокуратуре поставили на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате воздушной атаки.

Взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону из-падения БПЛА. Силы ПВО уничтожили вечером 26 августа по меньшей мере 10 беспилотников в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.

Еще одна атака БПЛА была отражена в Белгороде. В результате взрыва БПЛА было повреждено остекление в трех квартирах двух жилых домов. На месте уже работают оперативные службы.