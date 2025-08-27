Режим ЧС введен в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ленинском районе Ростова-на-Дону, где от атаки вражеских БПЛА повреждены дома, сообщил в телеграм-канале глава города Александр Скрябин.

Он провел внеочередное заседание комиссии по ЧС. По его итогам также было решено организовать работу оперштаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход, предоставить маневренный фонд для жителей.

Городским службам поручено приступить к уборке прилегающих территорий на месте происшествия и организовать прием документов граждан для осуществления предусмотренных выплат, добавил Скрябин.

Как рассказали ТАСС в администрации города, всего повреждения, предварительно, получили 11 домов разной этажности.

Об атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону стало известно в ночь на 27 августа. Из-за падения БПЛА на крыше 4-этажного дома в Халтуринском переулке произошли взрыв и пожар.

Спустя время возгорание площадью 250 квадратных метров локализовали. Из здания эвакуировали 15 жильцов. О пострадавших информация не поступала.