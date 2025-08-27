27 августа, 10:41Происшествия
Режим ЧС введен в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал Baza
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ленинском районе Ростова-на-Дону, где от атаки вражеских БПЛА повреждены дома, сообщил в телеграм-канале глава города Александр Скрябин.
Он провел внеочередное заседание комиссии по ЧС. По его итогам также было решено организовать работу оперштаба и комиссий для оценки ущерба, провести поквартирный обход, предоставить маневренный фонд для жителей.
Городским службам поручено приступить к уборке прилегающих территорий на месте происшествия и организовать прием документов граждан для осуществления предусмотренных выплат, добавил Скрябин.
Как рассказали ТАСС в администрации города, всего повреждения, предварительно, получили 11 домов разной этажности.
Об атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону стало известно в ночь на 27 августа. Из-за падения БПЛА на крыше 4-этажного дома в Халтуринском переулке произошли взрыв и пожар.
Спустя время возгорание площадью 250 квадратных метров локализовали. Из здания эвакуировали 15 жильцов. О пострадавших информация не поступала.
