28 августа, 06:41

Транспорт

Движение поездов приостановлено в Волгоградской области после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Движение поездов приостановлено через станцию Петров Вал в Волгоградской области после ночной атаки беспилотников, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

В данный момент специалисты обследуют инфраструктуру станции. Возможна задержка пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий на Приволжской железной дороге работает оперативный штаб.

Прошедшей ночью в Волгоградской области БПЛА атаковали объекты транспортно-логистической инфраструктуры. Средства ПВО отразили воздушную атаку противника.

При падении обломков одного из дронов в городе Петров Камышинского района загорелось техническое строение локомотивного депо. На место быстро прибыли пожарные подразделения и потушили возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

