РИА Новости: взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздалось в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося пока не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

Помимо Киевской области, сирены воздушной тревоги звучат еще в девяти регионах Украины, включая Сумскую, Одесскую, Харьковскую и другие области.

Российские бойцы ранее поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Целью группового удара, нанесенного высокоточным оружием и ударными БПЛА, также стали военная аэродромная инфраструктура, позиции ракетных комплексов ВСУ, склады боеприпасов и имущества.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали места производства, хранения и запуска дронов, пункты временной дислокации личного состава украинской армии и иностранных наемников в 153 районах.