21 августа, 13:32Политика
Российские войска ударили по объектам ВПК Украины
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские бойцы поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.
Как указали в ведомстве, целью группового удара, нанесенного высокоточным оружием и ударными БПЛА, также стали военная аэродромная инфраструктура, позиции ракетных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов и имущества.
Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали места производства, хранения и запуска дронов, пункты временной дислокации личного состава украинской армии и иностранных наемников в 153 районах.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освобождением пункта занимались подразделения "Южной" группировки войск.
До этого российские бойцы ударили по причальным сооружениям, которые использовались для поставок горючего ВСУ, и уничтожили цех сборки беспилотников.
Российская артиллерия нанесла серию ударов по позициям ВСУ на красноармейском направлении