Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские бойцы поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Как указали в ведомстве, целью группового удара, нанесенного высокоточным оружием и ударными БПЛА, также стали военная аэродромная инфраструктура, позиции ракетных комплексов Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов и имущества.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали места производства, хранения и запуска дронов, пункты временной дислокации личного состава украинской армии и иностранных наемников в 153 районах.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Освобождением пункта занимались подразделения "Южной" группировки войск.

До этого российские бойцы ударили по причальным сооружениям, которые использовались для поставок горючего ВСУ, и уничтожили цех сборки беспилотников.