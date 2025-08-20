Российские военные нанесли удар по причальным сооружениям на Украине

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Военнослужащие России ударили по причальным сооружениям, которые использовались для поставок горючего Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны.

Более того, бойцы уничтожили цех сборки БПЛА и нанесли удары по пунктам временной дислокации противника и иностранных наемников в 148 районах.

В ночь на 19 августа российская армия атаковала нефтеперерабатывающий завод, который снабжал горючим ВСУ в Донбассе. Для удара использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные дроны.

По данным Минобороны России, цель атаки достигнута, а назначенные объекты поражены.