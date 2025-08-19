ВС РФ нанесли удар по нефтезаводу, снабжающему ВСУ горючим в Донбассе

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российская армия в ночь на 19 августа атаковала нефтеперерабатывающий завод, который снабжает горючим группировки украинских военнослужащих в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, групповой удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. Министерство уточнило, что цель атаки была достигнута, а все назначенные объекты удалось поразить.

Ранее Вооруженные силы России при помощи авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции ФАБ-3000 и ФАБ-500 уничтожили пункты временной дислокации украинских военных в Мирнограде и Иванполье в ДНР.

По данным Минобороны, после нанесенного удара авиабомбой ФАБ-3000 был ликвидирован пункт 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в Мирнограде. В Иванполье применили несколько ФАБ-500, которые уничтожили пункты 100-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого российская армия нанесла удар по местам хранения украинских ракет "Сапсан" и составляющим к ним. Атака была реализована при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

