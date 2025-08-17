ВС РФ поразили место хранения украинских ракет "Сапсан"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие поразили место хранения украинских ракет "Сапсан", сообщили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним", – рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ поразили вражеские склады боеприпасов и беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и наемников.



14 августа в ходе совместной операции ФСБ и Минобороны РФ на Украине были поражены четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет "Сапсан". Речь идет о Павлоградском химическом заводе, Павлоградском механическом заводе, Шосткинском заводе "Звезда" и Шосткинском государственном научно-исследовательском институте химических продуктов.

По данным ФСБ, Киев планировал наносить удары ракетными комплексами "Сапсан" вглубь России с разрешения НАТО. Кроме того, было подтверждено участие Германии в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет.