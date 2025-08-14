Форма поиска по сайту

14 августа, 07:51

Политика

РФ поразила четыре предприятия по производству ракет "Сапсан" на Украине

Фото: министерство обороны РФ

В ходе совместной операции ФСБ и Минобороны РФ на Украине были поражены четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет "Сапсан". Об этом сообщает ФСБ России.

Речь идет о Павлоградском химическом заводе, Павлоградском механическом заводе, Шосткинском заводе "Звезда" и Шосткинском государственном научно-исследовательском институте химических продуктов.

"По всем вышеуказанным объектам Вооруженными силами России нанесены огневые поражения, что подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников", – рассказали в ФСБ.

По данным ведомства, Киев планировал наносить удары ракетными комплексами "Сапсан" вглубь России с разрешения НАТО. Кроме того, было подтверждено участие Германии в финансировании программы по производству Украиной баллистических дальнобойных ракет.

"Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и не сопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции "Паутина", – подчеркнули в ФСБ.

Ранее российские военнослужащие за сутки поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, удар по целям ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В результате поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цех производства БПЛА самолетного типа, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах, рассказали в министерстве.

Сюжет: Спецоперация на Украине
