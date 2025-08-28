Средства ПВО сбили 102 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 28 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

В период с 23:00 до 07:00 по московскому времени удалось уничтожить 22 дрона над акваторией Черного моря, по 21 – над Ростовской и Самарской областями, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Крымом. Еще по 3 БПЛА были ликвидированы над территориями Воронежской и Саратовской областей. Также были сбиты 2 дрона над территорией Волгоградской области и еще 1 – над акваторией Азовского моря.

Вечером 27 августа, дежурные средства ПВО уничтожили над российскими регионами 13 украинских беспилотников самолетного типа. 7 из них сбили над Ростовской областью, 2 – над Белгородской, по 1 – над Смоленской областью и Крымом.

Позже СМИ сообщили о нескольких взрывах, раздавшихся в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Подробности случившегося не уточнялись. Местные власти также не комментировали ситуацию.

