29 августа, 07:35Происшествия
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара
Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"
Площадь лесного пожара в Геленджикском лесничестве достигла 41,5 гектара. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.
Пожарные подразделения продолжают работать на месте возгорания. К тушению привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники.
Лесной пожар вспыхнул около села Криница в ночь на 28 августа в результате падения обломков беспилотника. Всего было обнаружено три очага, общая площадь которых на тот момент достигала 200 "квадратов".
Однако позже возгорание сильно распространилось. К ликвидации пожара был привлечен самолет-амфибия Бе-200.
Из-за огня на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации 23 человека. Спустя время туристов перевезли на безопасный пляж. Кроме того, людей эвакуировали с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика.
