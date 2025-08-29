Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 гектара

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Площадь лесного пожара в Геленджикском лесничестве достигла 41,5 гектара. Об этом со ссылкой на МЧС России сообщает ТАСС.

Пожарные подразделения продолжают работать на месте возгорания. К тушению привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники.

Лесной пожар вспыхнул около села Криница в ночь на 28 августа в результате падения обломков беспилотника. Всего было обнаружено три очага, общая площадь которых на тот момент достигала 200 "квадратов".

Однако позже возгорание сильно распространилось. К ликвидации пожара был привлечен самолет-амфибия Бе-200.

Из-за огня на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации 23 человека. Спустя время туристов перевезли на безопасный пляж. Кроме того, людей эвакуировали с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика.