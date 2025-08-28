Более 20 туристов заблокированы лесным пожаром под Геленджиком

Фото: телеграм-канал "Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик"

Лесной пожар заблокировал 23 человека на Черноморском побережье под Геленджиком, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате сильного задымления отдыхающие оказались отрезаны от возможных путей эвакуации, уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИМС МЧС РФ направили катер для их эвакуации.

Вместе с тем к тушению лесного пожара, в свою очередь, была привлечена авиация, в частности вертолет Ми-8. Всего в ликвидации огня участвуют более 40 человек и 11 единиц техники.

Дополнительно приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, состоящая из 40 человек и 5 единиц техники, добавили в ведомстве.

Возгорание в лесном массиве произошло в районе села Криница ночью 28 августа. Всего там обнаружили три очага общей площадью 200 "квадратов".

Еще один пожар начался в поселке Афипском Краснодарского края. Там после падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В обоих случаях никто из местных жителей не пострадал.

Позже из-за лесного пожара людей эвакуировали с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. Пункт временного пребывания был развернут на базе сельской школы.

