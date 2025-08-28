Возгорание на территории Афипского НПЗ на Кубани ликвидировано

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, возникший после ночной атаки БПЛА, полностью ликвидирован, сообщили в оперштабе региона.

Устранить возгорание удалось в 08:20 по московскому времени. Всего в тушении участвовали 63 человека и 26 единиц техники.

О пожаре на НПЗ стало известно в ночь на 28 августа. Изначальная площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.

Одновременно с этим огонь был зафиксирован в лесном массиве в районе села Криница в Геленджике. Всего там обнаружили три очага общей площадью 200 "квадратов". В обоих случаях никто из местных жителей не пострадал.

Позднее из-за возгорания леса после падения обломков БПЛА людей эвакуировали с базы отдыха в Пшадском. Пункт временного пребывания был развернут в сельской школе.

Тем не менее еще 23 человека на Черноморском побережье оказались отрезаны от возможных путей эвакуации в результате сильного задымления. Для их спасения направили катер.