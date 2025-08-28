Заблокированные лесным пожаром туристы доставлены на безопасный пляж Геленджика

Фото: телеграм-канал "Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик"

Спасатели доставили заблокированных лесным пожаром в Геленджике туристов на безопасный пляж в селе Криница, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"Отдыхающих отвезли в безопасное место – также на пляж в Кринице, с другой стороны, где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать", – рассказали журналистам в пресс-службе.

Возгорание в лесном массиве произошло в районе села Криница ночью 28 августа. Всего там обнаружили три очага общей площадью 200 "квадратов".

Как стало известно позже, пожар заблокировал на Черноморском побережье 23 человека. Туристы оказались отрезаны от возможных путей эвакуации. К тушению привлекли авиацию, в частности вертолет Ми-8.

Кроме того, из-за лесного пожара людей эвакуировали с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. Пункт временного пребывания был развернут на базе сельской школы.

Еще один пожар произошел в поселке Афипском Краснодарского края. Там после падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода.