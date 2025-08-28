Самолет-амфибия Бе-200 привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Самолет-амфибия Бе-200 привлечен к ликвидации лесного пожара, который произошел в районе села Криница в Геленджике, сообщила пресс-служба МЧС России.

К настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 17 гектаров. Помимо самолета, к тушению возгорания привлекли наземную группировку, в состав которой входит сводный отряд из Адыгеи и курсанты академии МЧС России из Геленджика.

К месту также направилась аэромобильная группировка МЧС России по Краснодарскому краю. В общей сложности над тушением пламени работают свыше 100 человек и 27 единиц техники.

Лесной пожар начался возле села Криница ночью 28 августа. Всего было обнаружено три очага, общая площадь которых достигала 200 "квадратов".

Из-за этого на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации 23 человека. Спустя время туристов спасли и перевезли на безопасный пляж.

Кроме того, люди были эвакуированы с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. Для них развернули пункт временного пребывания на базе сельской школы.

Еще один пожар был зафиксирован в поселке Афипском Краснодарского края. Там после падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. Спустя время возгорание на НПЗ было полностью потушено.

