Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 14:52

Происшествия

Самолет-амфибия Бе-200 привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Самолет-амфибия Бе-200 привлечен к ликвидации лесного пожара, который произошел в районе села Криница в Геленджике, сообщила пресс-служба МЧС России.

К настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 17 гектаров. Помимо самолета, к тушению возгорания привлекли наземную группировку, в состав которой входит сводный отряд из Адыгеи и курсанты академии МЧС России из Геленджика.

К месту также направилась аэромобильная группировка МЧС России по Краснодарскому краю. В общей сложности над тушением пламени работают свыше 100 человек и 27 единиц техники.

Лесной пожар начался возле села Криница ночью 28 августа. Всего было обнаружено три очага, общая площадь которых достигала 200 "квадратов".

Из-за этого на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации 23 человека. Спустя время туристов спасли и перевезли на безопасный пляж.

Кроме того, люди были эвакуированы с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. Для них развернули пункт временного пребывания на базе сельской школы.

Еще один пожар был зафиксирован в поселке Афипском Краснодарского края. Там после падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. Спустя время возгорание на НПЗ было полностью потушено.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика