28 августа, 12:26

Происшествия

Площадь лесного пожара после падения обломков БПЛА в Геленджике выросла до 14 га

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Площадь лесного пожара, который возник после падения обломков беспилотника в Геленджике, выросла до 14 гектаров, сообщила пресс-служба оперштаба Кубани со ссылкой на данные Минприроды Краснодарского края.

В частности, в Красной Щели площадь возгорания составляет 6 гектаров, в Грековой Щели – 5 гектаров, в Темной Щели – 1 гектаров, а в районе села Береговое – 2 гектара.

Пожар в лесу возник в районе села Криница в ночь на 28 августа. Всего там выявили три очага, общая площадь которых составляла 200 квадратных метров.

В результате на Черноморском побережье оказались отрезаны от возможных путей эвакуации 23 человека. К ликвидации возгорания привлекали авиацию, в том числе вертолет Ми-8. В результате туристов доставили на безопасный пляж.

Помимо этого, из-за лесного пожара людей эвакуировали с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. Для них был организован пункт временного пребывания на базе сельской школы.

Еще один пожар произошел в поселке Афипском Краснодарского края. Там после падения фрагментов БПЛА воспламенилась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. Спустя время возгорание на НПЗ удалось полностью ликвидировать.

