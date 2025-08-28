Поезда задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Самарской области из-за падения БПЛА задерживаются 10 поездов, из которых 6 пассажирских и 4 пригородных. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Падение дрона произошло в районе станции Кряж, из-за чего была временно нарушена работа контактной сети.

"Максимальное время задержки – 2 часа 14 минут. Три пригородных поезда отменены", – говорится в сообщении.

Сейчас железнодорожники работают над сокращением времени отставания пассажирских поездов.

Больше информации можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00.

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 102 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего БПЛА уничтожили в Ростовской и Самарской областях, Краснодарском крае, а также над акваторией Черного моря.

В городе Петров Волгоградской области при падении фрагментов БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо. Пожарные быстро потушили огонь, но движение поездов было временно приостановлено через станцию Петров Вал. Для координации работы по ликвидации последствий работал оперативный штаб.

