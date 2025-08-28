Один очаг горения в Геленджикском лесничестве локализован на площади 2 га

Фото: ТАСС/МЧС России

Один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве локализовали в селе Береговом на площади два гектара, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 14:40 локализован один из четырех очагов горения в Геленджикском лесничестве. По информации минприроды Краснодарского края, удалось остановить распространение огня в районе села Берегового", – говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, работы по тушению продолжаются и в районе села Криница. Над ликвидацией ЧП работают больше 180 человек.

Лесной пожар начался возле села Криница ночью 28 августа после падения обломков БПЛА. Всего было обнаружено три очага, общая площадь которых достигала 200 "квадратов".

Однако позже возгорание распространилось на 17 гектаров. К ликвидации пожара был привлечен самолет-амфибия Бе-200.

Из-за огня на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации 23 человека. Спустя время туристов перевезли на безопасный пляж.

Кроме того, людей эвакуировали с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. Для них развернули пункт временного пребывания на базе сельской школы.

Еще один пожар был зафиксирован в поселке Афипском. Там после падения обломков беспилотника загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода. Спустя время возгорание было полностью потушено.

