Число пострадавших при атаке БПЛА в Орловской области выросло до четырех

Фото: 123RF/andranik2018

Число пострадавших при атаке украинских БПЛА в Орловской области увеличилось до четырех. Им оказывается необходимая медпомощь, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его информации, после падения обломков дронов в Орле повреждения получили многоквартирный дом и хозпостройка, а также автомобили. В Орловском муниципальном округе повреждены два частных дома.

На местах работают спасатели и правоохранители, ситуация находится под контролем, уточнил Клычков.

Вражеские беспилотники атаковали Орловскую область в ночь на 29 августа. Тогда сообщалось об одном пострадавшем. Также на несколько минут включался сигнал ракетной опасности.

По данным Минобороны, российские силы ПВО за ночь сбили 18 БПЛА в Брянской области, 10 – в Крыму, 9 – над Черным морем, 8 – в Тверской области, по 2 – над Орловской, Рязанской и Тульской областями, еще по 1 – над Курской, Калужской и Новгородской областями.