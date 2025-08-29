Силы ПВО сбили ночью 54 беспилотника над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 54 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России в ночь на 29 августа. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было ликвидировано в Брянской области – 18 аппаратов. Также 10 БПЛА уничтожили в Крыму, 9 – над акваторией Черного моря, 8 – в Тверской области.

Кроме того, по 2 беспилотника сбили в Орловской, Рязанской и Тульской областях, а также еще по 1 – в Курской, Калужской и Новгородской областях.

В Орловской области при атаке украинских беспилотников пострадал человек. Ему оказали необходимую медпомощь. Помимо этого, упавшие обломки дронов повредили 2 здания в Орле и еще 2 дома на территории других муниципалитетов области.

Ранее одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась в поселке Афипском в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника. В скором времени пожарные потушили возгорание.