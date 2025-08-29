Один человек пострадал при атаке БПЛА в Орловской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников по территории Орловской области. Раненому уже оказывают необходимую медпомощь, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Предварительно, при отражении вражеских атак упавшие обломки дронов повредили два здания в Орле и еще два дома на территории других муниципалитетов области. На местах уже работают сотрудники спецслужб, ситуация под контролем.

"На несколько минут включался сигнал ракетной опасности. Наши силы ПВО продолжают дежурство", – добавил Клычков.

В ночь на 28 августа российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 102 украинских беспилотника над регионами страны. Больше всего дронов уничтожили в Ростовской и Самарской областях, Краснодарском крае, а также над акваторией Черного моря.

В Волгоградской области при падении фрагментов БПЛА загорелось техническое строение локомотивного депо в городе Петрове. Пожарные быстро потушили огонь. Тем не менее движение поездов было временно приостановлено через станцию Петров Вал.

Еще одно падение дрона произошло в районе станции Кряж в Самарской области, из-за чего была временно нарушена работа контактной сети. В связи с произошедшим в регионе задерживались 10 поездов, из которых 6 пассажирских и 4 пригородных.