ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла семь групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В период с 23 по 29 августа Вооруженные силы России поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), военные авиабазы Украины, склады с оперативно-тактическими ракетами "Сапсан", ракетный комплекс "Нептун", а также нефтебазу, которая снабжала топливом украинскую армию.

Вместе с тем были ликвидированы пункты управления, места производства, хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, за прошедшую неделю российские бойцы взяли под контроль шесть населенных пунктов. Из них четыре – в Донецкой Народной Республике (ДНР) и еще два – в Днепропетровской области.

В частности, подразделения группировки "Запад" освободили Среднее , а военные "Юга", продвинувшись вглубь обороны противника, отбили Клебан-Бык и Нелеповку в ДНР.

В свою очередь, группировка "Центр" взяла под контроль Филию в Днепропетровской области и Первое Мая в ДНР. Военнослужащие "Востока" освободили Запорожское в Днепропетровской области.

Ранее российские войска пресекли попытку диверсионной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием десантных катеров в акватории Черного моря. Украинские бойцы следовали от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут.

В результате один из катеров был поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет" в 72 километрах от побережья Крыма. Разведку и контроль поражения осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala.

