Пожар произошел на нефтезаводе в Краснодаре после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одна из технологических установок оказалась повреждена на территории краснодарского нефтеперерабатывающего завода из-за падения обломков беспилотников. На месте произошел пожар площадью около 300 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. На месте уже работают пожарно-спасательные формирования, а также специальные и экстренные службы.

Сотрудников нефтезавода эвакуировали. В связи с сохранением угрозы БПЛА жителей Краснодара призвали оставаться дома и не выходить на улицу.

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. В результате оказались ранены двое мирных жителей.

Еще одна атака ВСУ была зафиксирована в Орловской области. Упавшие обломки дронов повредили два здания в Орле и еще два дома на территории других муниципалитетов области. Пострадали четыре человека.