Два дома получили повреждения при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фото: министерство обороны РФ

Обломки БПЛА упали в Северском районе Краснодарского края. В результате в поселке Ильском в двух домах выбило окна, в одном из них также был поврежден забор. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Помимо этого, после падения фрагментов дрона загорелась трава. На месте уже работают экстренные службы. При воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал.

Вечером 31 августа средства ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области. В результате были ранены двое мирных жителей.