Средства ПВО сбили 25 беспилотников в регионах РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 25 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 31 августа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дроны были уничтожены в период с 21:00 до 00:00. По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, три беспилотника – над Крымом, еще один – над Краснодарским краем.

Ранее трое мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории Белгородской области. В частности, два человека пострадали в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома.

Еще одна атака дронов ВСУ произошла в Тахтамукайском районе республики Адыгея. При падении обломков пострадал житель поселка Яблоновский. Также фрагментами БПЛА были повреждены несколько частных домов и один производственный цех.