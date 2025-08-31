Фото: телеграм-канал "Алексей Богодистов | Глава муниципального образования город-курорт Геленджик"

Лесной пожар под Геленджиком полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В течение четырех дней более 500 человек боролись с огнем. Задействовали свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты БЕ-200, ИЛ-76 и 2 вертолета Ми-8", – написал он в своем телеграм-канале.

Пожар начался в ночь на 28 августа неподалеку от села Криница после того, как там упали обломки беспилотника. Из-за лесного пожара 23 человека на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации. Спустя время их доставили на безопасный пляж.

Кроме того, спасатели вывезли туристов с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. В итоге возгорание удалось локализовать лишь 29 августа.

