Три человека оказались в больнице после атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Трое мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, два человека пострадали в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома. Мужчину и женщину с контузией и осколочными ранениями доставили в местную больницу. Также были повреждены одна квартира и семь машин.

Еще одна женщина пострадала в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с БПЛА. Ее госпитализировали в районную больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и прочими ранениями.

В ночь на 30 августа в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали два человека при ударе дрона по автомобилю. Инцидент произошел на территории коммерческого объекта в селе Головчино. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, еще один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Тахтамукайском районе республики Адыгея. Также фрагментами БПЛА были повреждены несколько частных домов и один производственный цех.