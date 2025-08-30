Средства ПВО уничтожили ночью 86 беспилотников в регионах РФ

Фото: министерство обороны РФ

Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили в общей сумме 86 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае – 15, 13 и 11 беспилотников соответственно. Еще пять БПЛА уничтожили в Брянской области, четыре – в Белгородской области, по два – в Смоленской, Калужской и Тверской областях, а также по одному – в Тульской и Курской областях.

Кроме того, 30 воздушных целей удалось перехватить над акваторией Черного моря.

В результате ночных атак ВСУ в Белгородской области пострадали два человека при ударе дрона по автомобилю. Инцидент произошел на территории коммерческого объекта в селе Головчино. Пострадавших госпитализировали.

Еще один человек пострадал при падении обломков беспилотника в Тахтамукайском районе республики Адыгея. Также фрагментами БПЛА были повреждены несколько частных домов и один производственный цех.

В Краснодаре при воздушной атаке противника оказалась повреждена одна из технологических установок на территории местного нефтеперерабатывающего завода. В результате вспыхнул пожар площадью около 300 квадратных метров.