Силы ПВО РФ сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 32 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атака была отражена 31 августа в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени. По данным ведомства, 7 БПЛА были ликвидированы над Крымом, а 25 – над акваторией Черного моря.

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России. Например, основная часть БПЛА была ликвидирована в Волгоградской и Ростовской областях – 11 и 8 дронов соответственно. Еще по одному беспилотнику уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

В Ростовской области беспилотники были сбиты в Чертковском и Миллеровском районах региона. В результате атаки никто из не пострадал. Разрушений на земле не выявлено.

