ПВО сбила несколько беспилотников в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Предварительно, обошлось без каких-либо последствий на земле. Кроме того, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее трое мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории Белгородской области. В частности, два человека пострадали в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома.

Еще одна воздушная атака Украины была зафиксирована в Краснодарском крае. При падении обломков БПЛА оказалась повреждена одна из технологических установок на территории краснодарского нефтеперерабатывающего завода. На месте произошел пожар площадью около 300 квадратных метров.