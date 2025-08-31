Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 06:38

Происшествия

ПВО сбила несколько беспилотников в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Предварительно, обошлось без каких-либо последствий на земле. Кроме того, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее трое мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории Белгородской области. В частности, два человека пострадали в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома.

Еще одна воздушная атака Украины была зафиксирована в Краснодарском крае. При падении обломков БПЛА оказалась повреждена одна из технологических установок на территории краснодарского нефтеперерабатывающего завода. На месте произошел пожар площадью около 300 квадратных метров.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика