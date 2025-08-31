Средства ПВО отражают массированную атаку дронов в Волгоградской области

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку украинских беспилотников на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В южных районах области произошли локальные возгорания сухой растительности после падения обломков БПЛА, однако пожарные уже потушили их.

В Средней Ахтубе один из беспилотников рухнул на дорогу на улице Смирнова. На месте уже работают саперы.

Этой ночью силы ПВО уничтожили в том числе несколько дронов противника в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. В результате атаки также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее житель поселка Яблоновский пострадал в результате падения обломков вражеских беспилотников в Тахтамукайском районе республики Адыгея. Пострадавшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь.