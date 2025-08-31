31 августа, 07:12Происшествия
Средства ПВО отражают массированную атаку дронов в Волгоградской области
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку украинских беспилотников на территорию Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В южных районах области произошли локальные возгорания сухой растительности после падения обломков БПЛА, однако пожарные уже потушили их.
В Средней Ахтубе один из беспилотников рухнул на дорогу на улице Смирнова. На месте уже работают саперы.
Этой ночью силы ПВО уничтожили в том числе несколько дронов противника в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. В результате атаки также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Ранее житель поселка Яблоновский пострадал в результате падения обломков вражеских беспилотников в Тахтамукайском районе республики Адыгея. Пострадавшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь.