31 августа, 07:56

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 21 беспилотник над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью подразделения ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, основная часть БПЛА была ликвидирована в Волгоградской и Ростовской областях – 11 и 8 дронов соответственно. Еще по одному беспилотнику уничтожили в Белгородской и Брянской областях.

В Ростовской области воздушные цели были сбиты в Чертковском и Миллеровском районах региона. В результате возушной атаки никто из мирных жителей не пострадал, разрушений на земле не выявлено.

В Волгоградской области, предварительно, также обошлось без пострадавших и разрушений. В южных районах области произошли локальные возгорания сухой растительности, однако пожарные уже потушили их.

