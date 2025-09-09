Мирный житель погиб при атаке беспилотника в Сочи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина погиб в результате падения обломков БПЛА на автомобиль в Адлерском районе Сочи. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он принес соболезнования родным и близким погибшего. Власти региона окажут всю необходимую помощь его семье, добавил глава региона.

Кроме того, предварительно, в результате атаки беспилотников были повреждены шесть частных домов. На месте уже работают экстренные и специальные службы.

Ранее в аэропорту Сочи были объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого массированной воздушной атаке ВСУ подверглась Донецкая Народная Республика (ДНР). В результате обстрелов погибли два человека, еще 16 получили ранения.