09 сентября, 04:57
Мирный житель погиб при атаке беспилотника в Сочи
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Мужчина погиб в результате падения обломков БПЛА на автомобиль в Адлерском районе Сочи. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он принес соболезнования родным и близким погибшего. Власти региона окажут всю необходимую помощь его семье, добавил глава региона.
Кроме того, предварительно, в результате атаки беспилотников были повреждены шесть частных домов. На месте уже работают экстренные и специальные службы.
Ранее в аэропорту Сочи были объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
До этого массированной воздушной атаке ВСУ подверглась Донецкая Народная Республика (ДНР). В результате обстрелов погибли два человека, еще 16 получили ранения.