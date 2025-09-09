Аэропорт Сочи закрыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения объявили в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Тамбова. В Росавиации подчеркивают, что подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов в указанных регионах.

