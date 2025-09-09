03:03Транспорт
Аэропорт Сочи закрыт на прием рейсов
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения объявили в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.
Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Тамбова. В Росавиации подчеркивают, что подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов в указанных регионах.
Ранее импортозамещенный самолет SJ-100 поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер оснащен отечественными системами и агрегатами. Его первый полет продлился около часа под управлением экипажа летно-испытательного комплекса ФРС.
В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов