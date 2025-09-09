Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что россиянам начнут компенсировать отмененные полеты. Делать это планируется за счет уменьшения отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности на 0,25%. Соответствующее решение утвердило российское правительство.

Минтранс России также напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.