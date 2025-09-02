Форма поиска по сайту

Авиарейс из Владивостока в Москву задержали на 20 часов

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Рейс из Владивостока в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали почти на 20 часов по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вылет самолета был запланирован на понедельник, 1 сентября, в 10:30 по московскому времени. На данный момент предварительное время вылета – 6:30 по московскому времени 2 сентября.

Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь – несовершеннолетние дети. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса.

Ранее, в ночь на 1 сентября, были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

