01:31Транспорт
Авиарейс из Владивостока в Москву задержали на 20 часов
Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com
Рейс из Владивостока в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержали почти на 20 часов по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Вылет самолета был запланирован на понедельник, 1 сентября, в 10:30 по московскому времени. На данный момент предварительное время вылета – 6:30 по московскому времени 2 сентября.
Отправления ожидают 172 пассажира, из них восемь – несовершеннолетние дети. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса.
Ранее, в ночь на 1 сентября, были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.