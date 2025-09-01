Форма поиска по сайту

01 сентября, 07:12

Транспорт

Аэропорт Нижнекамска отменил ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Shebeko

В аэропорту Нижнекамска отменили ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Таким образом, во всех российских аэропортах сняты ограничения на полеты, которые вводились в ночь на 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что те должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.

Минтранс предложил установить сбор в 150 рублей с пассажиров на реконструкцию аэродромов

транспортрегионы

