Аэропорт Нижнекамска отменил ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Shebeko

В аэропорту Нижнекамска отменили ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Таким образом, во всех российских аэропортах сняты ограничения на полеты, которые вводились в ночь на 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что те должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.