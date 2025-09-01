Форма поиска по сайту

01 сентября, 06:34

Транспорт

Ограничения отменены в аэропортах Казани, Самары и Нижнего Новгорода

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах Казани, Самары и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, которые летели в Казань, и четыре рейса, направлявшихся в Самару.

В ночь на 1 сентября ограничения на полеты ввели сразу в нескольких российских аэропортах. Меры безопасности объявляли в авиагаванях Волгограда, Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода.

Позже в аэропортах Волгограда и Саратова также отменили ограничения. Воздушные гавани восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

