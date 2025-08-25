"Известия": средства с нового авиационного сбора могут улучшить инфраструктуру аэропортов

Фото: 123RF/06photo

Средства с нового авиационного сбора будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру, сообщает газета "Известия".

Минтранс РФ уже утвердил правила данного сбора. Планируется, что они вступят в силу с марта 2026 года и будут актуальны до марта 2032 года. Согласно проекту соответствующего приказа, сбор составит 150 рублей с одного пассажира. При этом предусматривается его корректировка. Платить средства будут авиакомпании, а аккумулировать и использовать их – ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

По словам главреда одного из авиационных порталов Романа Гусарова, в проекте ведомства указан средний размер сбора, но для каждого аэропорта его будут высчитывать по специальной формуле. Последняя будет учитывать не только особенности воздушной гавани, но и ее состояние.

Специалист считает, что повышение стоимости билета на 150 рублей, когда средняя цена на полет из Москвы в Санкт-Петербург уже стоит около 4 тысяч рублей, не приведет к отказу людей от покупки авиабилета.

"На самом деле сейчас пассажир в любом билете оплачивает тариф авиакомпании и стоимость аэропортовых сборов. То есть при покупке у пассажира есть две цены в билете. При добавлении этих 150 рублей к билету пассажир все равно будет платить единую ставку, по сути, не замечая повышения", – добавил эксперт в области транспорта, авиации и туризма Максим Федосов.

В это же время высокий пассажиропоток позволит накопить значительные средства, которые направят на реконструкцию аэропортов. Однако промышленный эксперт Леонид Хазанов предупредил о возможном снижении числа пассажиров, если сбор внесут в стоимость билетов.

"Это решение надо обсуждать федеральным органам, чтобы не нанести ущерб тем категориям пассажиров, у которых лишних денег нет", – уверен собеседник СМИ.

Всего в стране 262 аэропорта, включая 91 гавань федерального значения. Их состояние сильно разнится по стране. Хазанов подчеркнул, что если в Москве ситуация хорошая, то в отдаленных субъектах РФ некоторые аэропорты нужно расширять и ремонтировать. При этом тех средств, что взимают с перевозчиков, не хватает.

В связи с этим и было решено ввести подобный сбор, указал Федосов. По его мнению, этой суммы хватит на реконструкцию аэропортов, так как сбор рассчитали исходя из того, что пассажиропоток будет повышен до 121 миллиона человек в год.

Средства, собранные в одном аэропорте, можно будет использовать в другой воздушной гавани, разъяснил Гусаров. По его словам, большой проблемы в реконструкции аэропортов нет. Дело в том, что сеть аэродромов развивается с учетом еще доковидных прогнозов, по которым пассажиропоток должен был составлять около 150 миллионов человек в год, но сейчас он фиксируется на уровне 105 миллионов пассажиров.

Таким образом, считает Гусаров, инфраструктура пока не требует экстренного развития и не перегружена. В связи с этим введение подобного сбора позволит закрыть все потребности по модернизации воздушных гаваней, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Такое решение принял кабмин РФ. В итоге размер взносов был снижен с 1 до 0,75%. Под нововведение, в частности, подпадают перелеты в страны, где действуют ограничения из-за угрозы безопасности.

