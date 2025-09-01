03:23Транспорт
Аэропорт Саратова вновь открыт на прием и выпуск рейсов
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Саратова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Кореняко напомнил, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения объявили в аэропортах Саратова и Волгограда в ночь на 1 сентября. Позже они также распространились на аэропорты Самары и Казани.
Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.
