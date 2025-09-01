03:17Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Казани
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на полеты объявлены в казанском аэропорте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова, Волгограда и Самары. Все упомянутые авиагавани не принимают и не отправляют самолеты.
Ранее ФАС зафиксировала чрезмерно высокие цены в аэропортах Шереметьево и Сургута. Признаки нарушений обнаружены в процессе крупного исследования формирования цен на товары и услуги общественного питания в крупных аэропортах России, где ежегодный поток более миллиона человек.
Эксперты посоветовали туристам узнавать об условиях страховки при планировании путешествия