Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Временные ограничения на полеты объявлены в казанском аэропорте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова, Волгограда и Самары. Все упомянутые авиагавани не принимают и не отправляют самолеты.

