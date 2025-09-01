Форма поиска по сайту

03:17

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на полеты объявлены в казанском аэропорте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Подобные меры призваны обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова, Волгограда и Самары. Все упомянутые авиагавани не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее ФАС зафиксировала чрезмерно высокие цены в аэропортах Шереметьево и Сургута. Признаки нарушений обнаружены в процессе крупного исследования формирования цен на товары и услуги общественного питания в крупных аэропортах России, где ежегодный поток более миллиона человек.

