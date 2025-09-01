Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Саратова и Волгограда

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов введены в аэропортах Саратова и Волгограда. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что подобные меры вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в данных регионах.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.

Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило в июле российское правительство.