02:16Транспорт
Аэропорт Самары закрыт на прием рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
