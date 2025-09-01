Аэропорт Самары закрыт на прием рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. В Росавиации подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.