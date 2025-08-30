Россияне смогут воспользоваться обратным билетом при опоздании на рейс с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры, которые опоздали на авиарейс, но прибыли в аэропорт отправления, смогут воспользоваться обратным билетом, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса России.

Ранее, если человек купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, то авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. С 1 сентября обратный билет будет сохранен за пассажиром.

Помимо этого, размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.

Ранее сообщалось, что Минтранс утвердил правила авиационного сбора, средства от которого будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Согласно проекту соответствующего приказа, сбор составит 150 рублей с одного пассажира. По мнению экспертов, привлечение граждан к финансированию модернизации авиагваней позволит улучшить их инфраструктуру.