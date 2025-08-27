Попытку поджога самолета пресекли в аэропорту Владикавказа

Фото: ТАСС/Кирилл Чеходаров

Спецслужбы пресекли попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике, передает ТАСС.

По данным ведомства, для поджога самолета 25-летний россиянин купил специальное пиротехническое изделие. Помимо этого, он вынудил сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта Владикавказа принять участие в данной противоправной деятельности.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленник часто посещал украинские радикальные телеграм-каналы, в которых содержалась информация о пытках и убийствах российских военных.

В результате он был задержан. В отношении мужчины завели уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению", "Теракт", "Содействие террористической деятельности". В настоящее время фигурант находится под стражей. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Волгограде был задержан 35-летний агент Службы безопасности Украины (СБУ), который должен был атаковать военный аэродром в Энгельсе. По данным ФСБ, мужчина с 2019 по 2022 год жил во Львовской области, где был завербован для диверсии в России в обмен на украинское гражданство.

После злоумышленник взял в аренду жилье рядом с аэродромом в Энгельсе, где планировал установить оборудование для ударных дронов. Под видом курьера мужчина хотел извлечь средства для преступления, но был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован.

