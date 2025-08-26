Житель Севастополя осужден на 14 лет за передачу ВСУ военных данных

Фото: телеграм-канал "Прокуратура города Севастополя"

Севастопольский городской суд приговорил 45-летнего местного жителя Дмитрия Мыскова к 14 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год по делу о госизмене, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Суд установил, что в период с июля по сентябрь 2024 года Мыськова через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) завербовал представитель спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). За вознаграждение россиянин согласился собирать и передавать ему информацию военного характера.

По заданию куратора Мыськов фотографировал конкретные корабли Черноморского флота, после чего отправлял снимки представителю ВСУ. В этот же период он вступил в телеграм-канал, координируемый Службой безопасности Украины (СБУ). В распоряжение канала, а также украинскому вербовщику Мыськов присылал сделанные им видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов Росгвардии.

Преступную деятельность россиянина пресекли сотрудники ФСБ России.

Ранее спецслужбы задержали жителя Севастополя за сбор и отправку украинским военным сведений об объектах противовоздушной обороны. Как уточнили в ФСБ, мужчина фотографировал и снимал на видео работу ПВО в городе. Затем эти материалы и координаты злоумышленник направлял вражеской разведке.