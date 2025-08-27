Агент СБУ задержан за подготовку атаки на аэродром в Энгельсе

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Волгограде задержали 35-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ), который должен был провести атаку на военный аэродром в Энгельсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина с 2019 по 2022 год жил во Львовской области Украины, где его завербовала СБУ для диверсий в России в обмен на украинское гражданство. После подготовки в Киеве задержанный вернулся Волгоград, а затем выехал в Саратовскую область.

Он взял в аренду жилье рядом с аэродромом в Энгельсе, где планировал установить оборудование для ударных дронов. Под видом курьера он хотел извлечь средства для преступления, но был задержан силовиками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Фигуранта заключили под стражу, следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами. Они завербовали ее обманом, пообещав вернуть потерянные из-за телефонного мошенничества деньги.

По заданию куратора россиянка забрала у курьера икону с вмонтированным в нее взрывным устройством и принесла на контрольно-пропускной пункт УФСБ в Крыму. Взрыва не произошло, бомба была обезврежена.