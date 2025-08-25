В Крыму задержана женщина, принесшая в здание ФСБ икону со взрывчаткой

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму силовики предотвратили теракт, который Служба безопасности Украины (СБУ) планировала в отношении сотрудников ФСБ России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Сотрудники ведомства задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, пытавшуюся пронести в здание УФСБ по Крыму и Севастополю взрывчатку, предварительно спрятанную в иконе.

Правоохранители выяснили, что женщина была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. Они завербовали ее обманом, пообещав вернуть потерянные из-за телефонного мошенничества деньги.

По заданию куратора из Украины злоумышленница приехала в Крым, забрала у курьера икону с вмонтированным в нее самодельным взрывным устройством (СВУ) и принесла ее на контрольно-пропускной пункт УФСБ. При осмотре иконы силовики обнаружили и обезвредили фугасную взрывчатку мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. Сотрудники ФСБ обратили внимание, что "подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта".

Киевский районный суд Симферополя приговорил фигурантку к аресту на два месяца, добавили в управлении ФСБ по региону.

Ранее ФСБ и МВД пресекли в Крыму деятельность группы украинских кураторов, которая организовала сеть узлов связи для мошенников. Они вымогали деньги у россиян. В результате под арест подпали двое организаторов из Татарстана, арендовавших квартиры для сим-боксов. Также выявлены двое подростков, исполнявших их задания.

Еще один теракт был предотвращен до этого в Подмосковье. Злоумышленник намеревался оставить автомобиль, начиненный более 60 килограммами взрывчатки, в определенном месте и взорвать, когда поблизости будет военнослужащий. Задержание прошло на трассе М-4, когда мужчина направлялся к месту планируемого преступления.