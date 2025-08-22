Задержаны причастные к подрывам машин и подготовке терактов агенты Киева в ДНР

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали в ДНР двух агентов военной разведки Украины, причастных к двум подрывам автомобилей и подготовке двух терактов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанные дали признательные показания. Установлено, что житель Донецка 1987 года рождения был завербован в 2022 году в качестве резидента, а связь с куратором он поддерживал через Telegram. Ему поставили задачи по подготовке терактов, вербовке исполнителей и передаче им взрывных устройств.

Для выполнения заданий он привлек к сотрудничеству своего знакомого 1997 года рождения, который в 2023 году дважды приезжал в Москву по заданию украинской стороны и проводил разведку мест проживания российского журналиста.

Они также причастны в подрывам в марте и декабре 2024 года машин сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН России по ДНР. Кроме того, они принимали участие в подготовке терактов в отношении руководителя одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО.

Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигуранты арестованы.

Ранее силовики задержали иностранца, который был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и пытался вывести из России похищенные документы военно-промышленного комплекса (ВПК). Материалы служебного характера он получил после нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации и совершению данных преступлений. Кроме того, ведется розыск заказчиков.

